

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ویژه مشهد در حاشیه مراسم افتتاح دبستان ۳ کلاسه «قمر علیمردانی» در روستای «آل» در بخش مرکزی مشهد گفت: همچنین با آغاز پویش «با_من» در تابستان پارسال ساخت ۱۸۶ مدرسه در مشهد به عنوان تعهد شهرستان تا مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده که تاکنون ۲۰ مدرسه در قالب این پویش با ۱۵۵ کلاس درس ساخته شده و ۲۰ مدرسه دیگر تقریبا تکمیل شده و به مرور افتتاح خواهد شد.

سید حسن حسینی افزود: از ۱۴۶ مدرسه دیگر که تعهد شهرستان است، ساخت ۱۴۰ مدرسه آغاز شده و نزدیک به ۴۰ درصد از این تعداد بین ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت و بقیه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارند.

وی ادامه داد: ساخت ۶ واحد آموزشی دیگر هنوز آغاز نشده که می‌توان گفت پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی ساخت این تعداد به عنوان یک چالش در دست پیگیری است.

حسینی همچنین در مراسم افتتاح مدرسه آل با اشاره به اینکه شهرستان مشهد از وسعت بالایی برخوردار است، گفت: ما وظایف متعددی را در این شهرستان بر عهده داریم، اما رئیس جمهور تکلیف مهمی را به ما سپرده‌اند که آن «توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» است.

وی با بیان اینکه سرانه‌های شهرستان مشهد بویژه در بخش تبادکان نسبت به کشور پایین است افزود: تدریس حضوری در مدارس نسبت به آموزش مجازی مزیت‌های بسیار بیشتری دارد لذا اهمیت کلاس حضوری قابل قیاس با مجازی نیست بر این اساس کلاس‌های جبرانی و رفع اشکال را مصوب کرده‌ایم تا برای دانش‌آموزان برگزار شود.

دبستان سه کلاسه قمر علیمردانی با دویست متر مربع زیربنا و هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال، مشارکت خیران و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ساخته شده است.

روستای آل در ۵۰ کیلومتری شمال شرق مشهد در دهستان کارده بخش مرکزی مشهد واقع شده است.

حدود ۸۰۰ هزار دانش آموز در هفت هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی شهرستان مشهد مشغول به تحصیل هستند.