مراسم جشن تکلیف ۷۲۴ دانشآموز دره شهری در یادبود شهدای میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ هفتصد و بیست و چهار نفر از دانشآموزان دختر و پسر شهرستان دره شهر، در مراسمی معنوی که به صورت نمادین در دبستان بنتالهدی برگزار شد، ورود خود به سن تکلیف را جشن گرفتند.
این آیین معنوی با هدف آموزش واجبات و تکالیف دینی برگزار شد تا دانشآموزان در مسیر تکالیف شرعی خود گام نهند.
شرکتکنندگان در این مراسم، ضمن فراگیری آموزههای دینی، جشن تکلیف سال جاری را به یاد دانشآموزان شهید میناب برگزار کردند.