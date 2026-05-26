به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رهام پروز ، مجری خط ۹ مترو تهران، در خصوص آخرین وضعیت کارگاه‌های فعال این خط گفت: خوشبختانه به موجب سرعت گرفتن عملیات اجرایی خط ۹ مترو طی ماه‌های اخیر، اتفاقات قابل توجهی در دو کارگاه فعال این پروژه رخ داده است.

وی افزود: در کارگاه چیتگر، عملیات حفاری و تحکیم تونل دسترسی به طول۱۵۵ متر انجام و یک حلقه چاه تهویه به عمق ۱۴ متر نیز حفاری شده است؛ ضمن اینکه کارگاه ساخت سازه‌های نگهبان فولادی (لتیس) هم فعال می‌باشد.

مجری خط ۹ مترو تهران تصریح کرد: درکارگاه دولت آباد، حفاری، تحکیم اولیه و نصب سازه نگهبان شفت محل استقرار دستگاه حفار مکانیزه انجام شده و حتی قسمت بکاپ (پشتیبان) دستگاه حفار مکانیزه نیز به داخل شفت منتقل و مونتاژ شده است.

وی افزود: در این کارگاه عملیات نصب و استقرار جرثقیل دروازه‌ای در قسمت بالای شفت در حال انجام بوده و پس از آن، کارگاه آماده انتقال و مونتاژ قطعات کاتر هد و شیلد حفاری دستگاه حفار می‌باشد.

پروز در ادامه ضمن اشاره به آماده شدن کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی خط ۹ و تولید آزمایشی چند رینگ از این قطعات، گفت: برآورد زمانی این است که در تابستان امسال، امکان تکمیل عملیات مونتاژ نخستین دستگاه حفار مکانیزه خط مذکور و شروع به کار آن از کارگاه دولت آباد وجود دارد و به این ترتیب دومین خط از خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو پایتخت، عملاً وارد مرحله احداث تونل خواهد شد.