پخش زنده
امروز: -
شاخصهای بازار سرمایه امروز هم با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که در معاملات امروز، سهشنبه، ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۱۶ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان رسید.
در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۱۹۳ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۴ هزار و ۱۸۴ همت قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با رشد ۸۱ هزار واحد معادل ۲ درصد به سطح ۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۶۵۳ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش ۱.۷ درصدی در محدوده یک میلیون و ۷۳ هزار و ۴۹۲ واحد ایستاد.
شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱.۷ درصدی به سطح ۳۱ هزار و ۴۵۹ واحد رسید.
بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوقهای با درآمد ثابت شاهد بودیم.
در مجموع ۸۹ درصد بازار معادل حدود ۷۰۰ نماد در محدودهی مثبت و ۱۹ درصد بازار محدودهی منفی معامله شدند.