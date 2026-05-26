پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱.۷ همت (۱۷۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای توسعه زیرساختهای جادهای شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف محرومیتزدایی و تقویت کریدورهای ارتباطی بینالمللی، نهضت بزرگ عمرانی در شهرستان خوی با تمرکز بر توسعه راههای روستایی و ساماندهی هاب ترانزیتی «ایواوغلی» آغاز شد.
دکتر عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از مناطق روستایی این شهرستان با اعلام این خبر گفت: در مجموع ۱.۷ همت (۱۷۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای توسعه زیرساختهای جادهای شهرستان اختصاص یافته است که بخش عمده آن شامل ۱.۲ همت (۱۲۰۰ میلیارد تومان) برای بهسازی و آسفالت راههای روستایی است.
در این بازدید، عملیات اجرایی روکش آسفالت محور «رهال–دلجلو–هندوان» به طول ۸.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان آغاز شد. این طرح که نخستین پروژه روکش آسفالت سال ۱۴۰۵ در سطح استان آذربایجان غربی محسوب میشود، گام مهمی در تسهیل تردد روستاییان منطقه به شمار میرود.
همچنین در بازدید از روستای امیربیگ، مقرر شد با همکاری شرکت گاز و اداره کل راهداری استان، اهالی این روستا تا پایان سال جاری از نعمت گاز طبیعی و جاده آسفالته برخوردار شوند.
دکتر نجفزاده با اشاره به اهمیت راهبردی سهراهی «ایواوغلی» در کریدور شرق به غرب و مسیر ترانزیتی به اروپا افزود: پروژه ساماندهی این نقطه حیاتی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی از احداث یادمان «دروازه قرآن» در این سهراهی به عنوان نماد فرهنگ و تاریخ کهن خوی خبر داد و تصریح کرد: این مجموعهی عمرانی و فرهنگی تا پایان شهریورماه امسال به بهرهبرداری رسیده و در خدمت مسافران، گردشگران و ناوگان ترانزیتی مرز بینالمللی رازی قرار خواهد گرفت.
غلامحسین آزاد، فرماندار خوی نیز در نشست با مدیران اجرایی، بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد و از دستگاههای خدماترسان خواست با رویکرد جهادی، مطالبات مردم در مناطق روستایی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
سهراهی ایواوغلی به دلیل قرارگیری در مسیر جاده ترانزیتی «سنتو»، یکی از نقاط لجستیکی حیاتی در مبادلات اقتصادی و امنیت غذایی کشور محسوب میشود.