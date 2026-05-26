معاون روابط بین الملل بانک مرکزی گفت: هیئت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست روسای بانکهای مرکزی و وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای که در روزهای ۷ و ۸ خرداد ماه سال جاری در بیشکک قرقیزستان برگزار میشود، حضور و مشارکت فعال و موثر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوالفضل کوده ئی معاون روابط بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: این سفر در راستای گفتگوی دائمی بر پایه اعتماد و در چارچوب اهداف سازمان همکاری شانگهای است.
کوده ئی گفت: امنیت اقتصادی، ثبات مالی و توسعه پایدار نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگی سیاستی و ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی، موضوعاتی نظیر بررسی تقویت همکاریهای مالی و مدیریت مخاطرات اقتصاد کلان، گسترش استفاده از پولهای ملی و توسعه زیرساختهای پرداخت و تسویه را از جمله اهداف این نشست بر شمرد.