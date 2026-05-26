به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام خمیس بداوی با اشاره به اجرای طرح سراسری و منسجم نظارت شرعی بر ذبح دام‌های قربانی در استان، گفت: هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید قربان، ۶۰ ناظر شرعی به همراه تیم‌های پشتیبان، در همه نقاط استان سازماندهی و مستقر شده‌اند تا در کنار کارشناسان بهداشتی و فنی دامپزشکی، بر همه مراحل ذبح قربانی نظارت دقیق داشته باشند.

وی درباره وظایف ناظران شرعی افزود: این بازرسان با حضور در کشتارگاه‌های صنعتی، سنتی و جایگاه‌های مجاز عرضه، بر مواردی همچون احراز شرایط شرعی دام، جهت قبله، قرائت ادعیه و رعایت آداب و احکام ذبح مطابق با موازین فقهی نظارت می‌کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی خوزستان با اشاره به هم‌افزایی میان ناظران شرعی و گروه‌های بهداشتی دامپزشکی تصریح کرد: هماهنگی این دو بخش، علاوه بر تضمین سلامت گوشت مصرفی، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های مشترک میان انسان و دام و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از ذبح در معابر عمومی دارد.

حجت‌الاسلام بداوی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ‌سازی برای استفاده از مراکز مجاز از اولویت‌های این دفتر است، ادامه داد: اکیپ‌های مشترک شرعی و بهداشتی از ساعات اولیه صبح روز عید تا پایان مراسم، در نقاط تعیین‌شده حضور دارند و آماده ارائه خدمات و راهنمایی به خیرین و شهروندان عزیز هستند.

بداوی در پایان با دعوت از عموم مردم برای پرهیز از ذبح در منازل و معابر عمومی، بیان داشت: از همه هم‌استانی‌ها درخواست داریم برای اطمینان از صحت عبادت قربانی و حفظ سلامت خانواده خود، حتماً به کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه مجاز که تحت نظارت مستقیم اکیپ‌های بهداشتی و ناظران شرعی هستند، مراجعه کنند.