رئیس دادگستری استان تهران در حاشیه دیدار مردمی سفر خود به شهرستان بهارستان میانگین رسیدگی به پرونده های قضایی در استان تهران رابیش از ۷۰ روز اعلام کرد و گفت : فرایند رسیدگی به پیچیدهترین پروندهها در این شهرستان به کمتر از یک ماه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیدار چهره به چهره و نظارت بر عملکرد شعب و بررسی دقیق روند رسیدگیها از اولویت های اصلی سفر علی القاصی مهر بود.
بهره برداری رسمی از بایگانی راکد و بازدید از روند پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید دادگستری نیز پایان بحش این سفر یک روزه بود.