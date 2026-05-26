مدیران کل کمیته امداد و بهزیستی استان قم ازآمادگی برای دریافت نذورات مردمی و دامپزشکی هم ازتهمیدات ویژه برای ذبح قربانی در روز عید قربان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با اشاره به اجرای چهارمین سال طرح سراسری فرهنگ نذر قربانی به نیت سلامتی امام زمان (عج) پیش‌بینی کرد؛ امسال ۶۰۰ راس دام سبک و سنگین در استان قربانی و بین خانواده‌های محروم شناسایی شده توزیع شود.

حجت الاسلام محمد طه مهری از خیرین خواست؛ برای مشارکت در این طرح خداپسندانه کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۶۰۴۲ نزد بانک ملی و یا کد دستوری ۰۲۵#*۸۸۷۷* واریز نمایند.

مدیرکل دامپزشکی استان هم از نظارت ۴۲ دامپزشک، ناظر بهداشتی و ناظر شرعی در قالب ۲۱ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی استان از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ روز عید قربان بر ذبح دام در کشتارگاه‌های دام طیب گوشت پارسا، پرتو و ۸ مکان عرضه و ذبح موقت در نقاط مختلف شهر قم خبر داد.

سید مهدی سرکشیک افزود: شماره تلفن ۳۶۱۲۳۴۱۸ هم برای اعزام رایگان کارشناس دامپزشکی به محل ذبح دام برای نظارت بهداشتی در نظر گرفته شده است.

مدیرگروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان هم از خرید و ذبح دام از مراکز مجاز تاکید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان هم با بیان اینکه شماره کارت۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۱۸۲۵۸۸ برای واریز کمک‌های نقدی خیرین اختصاص یافته گفت: شهروندان می‌توانند نذورات خود را در روز عید قربان در قالب دام زنده به آسایشگاه سالمندان انوار آفتاب در میدان شهید محلاتی و مجتمع آیت الله گلپایگانی واقع در انتهای خیابان ۱۹ دی بلوار شهید ظریفیان تحویل دهند.