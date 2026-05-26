\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f\u060c \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0686\u0647\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062f\u0627\u0645\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062f\u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u0634\u0631\u0639\u06cc \u0628\u0631 \u0630\u0628\u062d \u062f\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0639\u06cc\u062f \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n