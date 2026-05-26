به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، آیین عبادی-سیاسی نماز این عید بزرگ، فردا با حضور پرشور مردم مؤمن و خداجوی قزوین برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین، این مراسم معنوی رأس ساعت ۷ صبح به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در مسجدالنبی (ص) اقامه خواهد شد.

همچنین به اطلاع نمازگزاران می‌رساند که درب‌های مسجدالنبی (ص) از ساعت ۶ صبح فردا برای استقبال از نمازگزاران باز خواهد بود.