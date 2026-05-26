مردم استان کهگیلویه و بویراحمد امروز نه با چَشم سر بلکه با چَشم دل پای مناجات و دعای پرفیض عَرفه نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج و حدود ۵۰ نقطه در استان امروز مهمانانی دارد که دست‌های خود را به سوی آن بی نیاز بالا برده‌اند و پیوسته دعا می‌کنند: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان.

مراسم معنوی قرائت دعای عرفه در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مردم بیدار و حماسه آفرین در پارک مهرورزی برگزار شد.

مردم در راس دعاهایشان تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پیروزی نهایی رزمندگان و نابودی کفر جهانی را از خداوند متعال طلب کردند.

نهم ذی‌الحجه، روزی است که در‌های رحمت الهی بر روی بندگان مخلص خداوند گشوده شده و دل در برابر نور زانو زده، عقل از شوق سکوت کرده و جان در حضور بی‌کران معشوق از خویش تهی شده است

آنچه امروزه به عنوان دعای عرفه شناخته می‌شود و شهرت فراگیر یافته است، در اصل از امام حسین (ع)،، نقل شده است.

ایشان این دعای شگرف را در صحرای عرفات، در روز عرفه (نهم ذی‌الحجه)، در حالی که در محضر الهی ایستاده بودند، قرائت فرمودند.

این روایت از دعای عرفه، در منابع کهن و معتبر روایی شیعه به ثبت رسیده و مورد تأیید علما و محدثان بزرگ قرار گرفته است.

از جمله مهم‌ترین این منابع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقبال الاعمال تألیف سید بن طاوس یکی از منابع اصلی برای ادعیه و اعمال ایام سال است و دعای عرفه امام حسین (ع) را با سند معتبر نقل کرده است.