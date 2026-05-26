به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در جای جای آذربایجان شرقی با تاسی به سیدالشهدا حضرت اباعبدلله الحسین (علیه السلام) با زمزمه دعای نورانی عرفه و با امید به رحمت الهی بهترین خواسته‌ها و آرزو‌ها را از درگاه حضرت احدیت مسئلت کردند.

مراسم روح بخش دعای عرفه در تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت ، آستان مقدس امامزادگان عون بن علی (ع) و زید بن علی (ع) ، آستان مقدس امامزاده سید حمزه و چهارراه شهید بهشتی با حضور مردم مومن این شهر برگزار شد.

دعای عرفه دعایی است که امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه در صحرای عرفات خواندند عرفه نزد مسلمانان از روزهای پرفضیلت سال محسوب می‌شود و در منابع روایی اعمالی برای آن برشمرده‌اند که با فضیلت‌ ترین آنها دعا و استغفار است.

زیارت امام حسین(ع) و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است.