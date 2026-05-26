به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر اجرایی رویداد ملی تصویرسازی «با هم برای ایران» از برگزاری کارگاه سه روزه این رویداد با حضور اساتید برجسته و هنرمندان تصویرگر از سراسر کشور در مجموعه باغ کتاب تهران خبر داد.

علیرضا پوراکبری، دبیر اجرایی رویداد ملی تصویرسازی «با هم برای ایران» گفت: این رویداد که با محوریت موضوعاتی همچون وطن، رهبر شهید و قهرمانان کوچک، پرچم، آینده و امید، شهربازی موشکی و بخش ویژه فرشتگان میناب با نگاه بین‌المللی به این موضوع، طراحی شده است، پس از گذشت دو هفته از انتشار فراخوان، به مرحله کارگاهی رسید. این فراخوان با هدف تولید آثار فاخر در حوزه تصویرسازی برای مخاطب کودک و نوجوان و با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان حرفه‌ای سراسر کشور اجرایی شده است.

دبیر اجرایی مجموعه «کتاب‌آرا» با اشاره به استقبال قابل توجه هنرمندان از این فراخوان افزود: پس از انتشار فراخوان، در طی سه روز بیش از ۱۵۰ هنرمند تصویرگر از تهران و شهر‌های دیگر، نمونه آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند که در نهایت پس از بررسی و انتخاب، ۵۰ نفر از واجدین شرایط برای حضور در کارگاه متمرکز سه روزه انتخاب و دعوت شدند.

وی ادامه داد: این کارگاه سه روزه از روز شنبه آغاز شد و هنرمندان در این مدت زیر نظر اساتید این حوزه همچون محمدرضا دوست‌محمدی (تصویرگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، سحر فرهادروش (مدرس و تصویرگر کودک و نوجوان) و زهرا محمدنژاد (مدرس و تصویرگر کودک و نوجوان)، به ایده پردازی و نهایی‌سازی آثار خود پرداخته‌اند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این رویداد، حضور هنرمندان از شهر‌های مختلف کشور است. به گفته دبیر اجرایی این برنامه، هنرمندانی از نیشابور، شیراز، کرمان، کرمانشاه، ارومیه، قم، البرز و سایر نقاط ایران در این ورکشاپ حضور یافته‌اند تا آثاری با استاندارد‌های بالای هنری برای نمایشگاه پیش‌رو تولید کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت نهایی ارسال آثار برای شرکت در این رویداد تا تاریخ ۶ خرداد ماه تعیین شده است. آثار تولید شده در این کارگاه و سایر آثار ارسالی، پس از داوری نهایی در دو مکان معتبر هنری شامل «باغ کتاب تهران» و «گالری حوزه هنری» به نمایش درخواهند آمد.

دبیر اجرایی رویداد ملی تصویرسازی «با هم برای ایران» گفت: همچنین با توجه به حضور گسترده هنرمندان استانی، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا پس از برگزاری نمایشگاه در تهران، این آثار به صورت دوره‌ای در گالری‌های حوزه هنری در مراکز استان‌های سراسر کشور نیز در معرض دید علاقه‌مندان قرار بگیرد.

رویداد ملی «با هم برای ایران» محصول همکاری مشترک موسسه سوره امید، مؤسسه فرهنگی کتاب‌آرا و مجموعه باغ کتاب تهران است.