سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد: این شورا در راستای حمایت از معیشت شهروندان و کاهش فشار‌های اقتصادی، با هرگونه افزایش نرخ در حوزه پارکینگ‌های سطح شهر و بلیت اتوبوس‌های درون‌شهری برای سال ۱۴۰۵ مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید محمدناصر حیدری اظهار داشت: با توجه به عدم تغییر تعرفه پارکینگ‌های سطح شهر، موضوع در شورای اسلامی شهر یزد مطرح و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی بودجه و حمل‌ونقل، به صحن علنی شورا ارسال و به تصویب رسید که مبلغ اجاره‌بهای ماهیانه پارکینگ‌های سطح شهر همانند سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت شود.

وی افزود: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری از هزینه‌های جاری و خدمات شهری افزایش یافته است، اما شورای اسلامی شهر تلاش کرده با تثبیت نرخ‌ها، بخشی از دغدغه‌های اقتصادی شهروندان را کاهش دهد و مانع تحمیل هزینه‌های جدید به مردم شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین با اشاره به مصوبه دیگر شورا در حوزه حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: نرخ بلیت اتوبوس‌های درون‌شهری یزد نیز در سال جاری بدون افزایش باقی خواهد ماند و شهروندان همچنان با تعرفه سال گذشته از خدمات ناوگان اتوبوس‌رانی استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: هزینه‌هایی همچون بیمه، تعمیر و نگهداری ناوگان، تأمین قطعات، سوخت و دستمزد نیروی انسانی در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و در برخی بخش‌ها افزایش هزینه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، اما مدیریت شهری با رویکرد حمایتی تلاش کرده این افزایش هزینه‌ها به مردم منتقل نشود.

حیدری ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری یزد موظف است مابه‌التفاوت هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل عمومی و نرخ فعلی بلیت را از محل یارانه‌های شهری تأمین کند تا خدمات اتوبوس‌رانی با کیفیت مناسب و بدون افزایش قیمت به شهروندان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار مختلف مردم به‌ویژه کارگران، دانشجویان، کارمندان و افرادی که به صورت روزانه از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، از اهداف اصلی این تصمیمات حمایتی است و در کنار آن، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.