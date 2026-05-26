پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور، ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت مالزی، بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی، توسعه همکاریهای دو جانبه و ادامه رایزنیهای سیاسی و اقتصادی میان تهران و کوالالامپور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با انور ابراهیم نخستوزیر مالزی، با تبریک گفتن عید سعید قربان، این عید را سرشار از خیر، برکت و رحمت الهی، توصیف و ابراز امیدواری کرد که الطاف الهی و فیضهای این عید بزرگ اسلامی، شامل حال همه ملتهای مسلمان بهویژه ملتهای شریف ایران و مالزی شود.
آقای پزشکیان با توجه به جایگاه وحدت و همبستگی در آموزههای اسلامی، تصریح کرد: شکلگیری وحدت و یکپارچگی در میان امت اسلام به برکت این عید متعالی میتواند زمینهساز ارادهای جمعی برای توقف جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد.
رئیس جمهور، همچنین مواضع قاطع نخستوزیر مالزی در قبال جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا را ارزشمند، توصیف و از تلاشهای او برای استقرار صلح جهانی، قدردانی کرد.
آقای پزشکیان با تأکید بر توسعه روابط میان دو کشور، گفت: این روابط گسترده در سالهای متمادی بین دو کشور حاکم بوده است و میتواند در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، توسعه یابد.
رئیس جمهور در ادامه از نخستوزیر مالزی برای سفر به تهران به منظور پیگیری توافقها و توسعه همکاریها دعوت کرد.
همچنین، نخستوزیر مالزی با ابراز قدردانی از گفتوگوی تلفنی محبتآمیز و تبریک آقای پزشکیان، عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران شادباش گفت و از درگاه خداوند متعال خواست که این مناسبت پربرکت، برای امت اسلامی بهویژه ملتهای ایران و مالزی، سرشار از خیر، پیروزی و برکت باشد.
انور ابراهیم با تأکید بر ضرورت همبستگی ملتهای مسلمان در برابر ظلم و جنایت، اظهار داشت: امیدوارم در سایه برکتهای این عید بزرگ اسلامی، مسلمانان ید واحده باشند و در برابر دشمنان، ایستادگی کنند.
نخستوزیر مالزی در ادامه با توجه به شهادت دکتر سید کمال خرازی، اظهار داشت: ایشان، دوست بسیار خوب من بودند و ارتباط بسیار صمیمی و عمیق با یکدیگر داشتیم.