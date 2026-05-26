به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایش «دیوانه‌خانه زری بوره» به نویسندگی و کارگردانی همایون غنی‌زاده، از هفتم خردادماه ۱۴۰۵، اجرای خود را در «کارگاه تئاتر همایون غنی‌زاده» آغاز می‌کند.

در این نمایش که تازه‌ترین تولید «کارگاه تئاتر» محسوب می‌شود، ایمان فتاحی، امیرعلی بهبهانی و حمیدرضا کوهرنگ به ایفای نقش می‌پردازند.

غنی‌زاده که علاوه بر کارگردانی، نویسندگی این اثر را نیز بر عهده داشته، متن این نمایش را بر اساس ترجمه‌ای از «مامانی» برای اجرا آماده کرده است. در میان عوامل این پروژه، حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون ماریا حاجی‌ها در مقام طراح گریم و گلاره کیازند به عنوان مشاور هنری، نشان از دقت نظر بر جزئیات بصری و هنری این اثر دارد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «مراد و شازده و خسرو در دیوانه‌خانه زری بوره گیر افتاده‌اند...»

همایون غنی‌زاده از کارگردانان تئاتر ایران، سال ۱۳۹۵ نمایش پرمخاطب «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» را با حضور بازیگران مطرح در تالار وحدت روی صحنه برد. او سال گذشته نیز نمایش «ددالوس و ایکاروس» را (که در دهه ۸۰ از آثار موفق تئاتر ایران بود) در کُرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) بازتولید کرد.

قیمت بلیت این نمایش برای علاقه‌مندان یک میلیون تومان است.

این نمایش از ۷ خرداد تا ۱۰ تیر ماه، هر روز ساعت ۱۸:۰۰ در «کارگاه تئاتر» به آدرس: خیابان ایرانشهر، ضلع شرقی خانه هنرمندان، خیابان عاصم ترابی، نبش کوچه بیژن، پلاک ۳، میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر نمایش خواهد بود.