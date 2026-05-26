به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش جهادگران تبیین با موضوع مهارت‌های تبیینی و روش‌های کلاس داری در اراک برگزار شد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان گفت: این نشست به صورت مقدماتی و تکمیلی با حضور ۸۰ نفر از اساتید جهاد تبیین و با هدف آشنایی با روش‌های نوین برای ایجاد انگیزه بیشتر در مخاطبان برگزار شد، تا بتوانند آنها را به سوی اسلام، انقلاب، فرهنگ و تمام جهادی که یک مسلمان می‌تواند داشته باشد، آنها را ترغیب کنند تا بتوانند آن مسئله را روشن کنند.

حجت الاسلام نصرت الله عباسی افزود: در جهاد تبیین در صحبت‌های رهبر شهید که به آن تاکید داشتند، باید حقیقت و روشنگری کنیم به خصوص در شرایط کنونی که بایستی واقعیت‌ها را روشنگری کرد تا روایت‌هایی که دشمن انجام می‌دهد، نتواند بر اُمت اسلام غالب شود.