همایش جهادگران تبیین با موضوع مهارتهای تبیینی و روشهای کلاس داری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش جهادگران تبیین با موضوع مهارتهای تبیینی و روشهای کلاس داری در اراک برگزار شد.
مدیر حوزههای علمیه استان گفت: این نشست به صورت مقدماتی و تکمیلی با حضور ۸۰ نفر از اساتید جهاد تبیین و با هدف آشنایی با روشهای نوین برای ایجاد انگیزه بیشتر در مخاطبان برگزار شد، تا بتوانند آنها را به سوی اسلام، انقلاب، فرهنگ و تمام جهادی که یک مسلمان میتواند داشته باشد، آنها را ترغیب کنند تا بتوانند آن مسئله را روشن کنند.
حجت الاسلام نصرت الله عباسی افزود: در جهاد تبیین در صحبتهای رهبر شهید که به آن تاکید داشتند، باید حقیقت و روشنگری کنیم به خصوص در شرایط کنونی که بایستی واقعیتها را روشنگری کرد تا روایتهایی که دشمن انجام میدهد، نتواند بر اُمت اسلام غالب شود.