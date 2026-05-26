کارشناس هواشناسی ایلام از وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خبر داد و گفت: در نواحی مرزی احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و الگوهای هواشناسی، طی امروز وزش باد در سطح استان گاهی بهصورت نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: در نواحی مرزی استان، شدت وزش باد بیشتر خواهد بود و همین مسئله میتواند سبب بروز گرد و غبار و افت کیفیت هوا در این مناطق شود.
کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: تا روز پنجشنبه، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود.
رستمی تصریح کرد: در این مدت روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است و دمای هوا بهطور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.