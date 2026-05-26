به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عرفه روز کسب معرفت و شناخت خداوند و قیام توحیدی حضرت اباعبدالله (ع) است به همین مناسبت مراسم پرفیض دعای عرفه با حضور پرشور مردم مؤمن تکاب در مصلی بقیة الله الاعظم (عج) این شهرستان برگزار شد.

مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه ساعت ۱۷ عصر در مصلی بقیة الله الاعظم (عج) تکاب با سخنرانی حجت الاسلام محمد رضا عبدی از روحانیون و استاد حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) تکاب و قرائت دعا توسط حجت الاسلام محمودی برگزار شد.



روز عرفه، از روز‌های ویژه برای بخشایش گناهان و استجابت دعا می‌باشد. این روز پرفضیلت، فرصت مغتنمی برای کسب معرفت و شناخت خداوند و همچنین قیام توحیدی و الهی حضرت اباعبدالله (ع) بوده و از اعمال سفارش شده در این روز، زیارت امام حسین (ع) و قرائت دعای عرفه است.