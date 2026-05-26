معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از ثبت جشنواره فرهنگی نوروزگاه گیسوم در راستای تحقق ساماندهی و حرفه‌ای سازی گردشگری به عنوان یکی از جلوه‌های باشکوه هویت بومی، فرهنگی و گردشگری منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین ابراهیمی با اعلام خبر ثبت جشنواره فرهنگی نوروزگاه گیسوم اظهار کرد:این جشنواره که همه‌ساله در بازه زمانی ۵ فروردین الی١٠ فروردین برگزار می‌شود، با تکیه بر اصالت‌های فرهنگی، آیین‌های نوروزی، هنرهای بومی و مشارکت پرشور مردم، به یکی از صحنه‌های درخشان همدلی، نشاط اجتماعی و پاسداشت سنت‌های ایرانی-اسلامی تبدیل شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان گفت : ثبت رسمی این رویداد در فهرست رویدادهای ملی گردشگری، گامی بلند در مسیر معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های منطقه گیسوم و تثبیت جایگاه آن به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.

او در ادامه افزود:جشنواره فرهنگی نوروزگاه گیسوم نه‌تنها نماد زنده‌بودن سنت‌های کهن و میراث ارزشمند این سرزمین است، بلکه بستری اثرگذار برای رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی و افزایش ضریب ماندگاری مسافران در ایام نوروز را فراهم می‌آورد.

ابراهیمی تصریح کرد :این موفقیت، حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم فرهنگ‌دوست و تلاش دست‌اندرکارانی است که با نگاه مسئولانه، در مسیر اعتلای نام گیسوم گام برداشته‌اند.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد :بی‌تردید ثبت این جشنواره در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ، سرآغاز افقی روشن‌تر در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه خواهد بود؛ افقی که در آن، گیسوم بیش از پیش به‌عنوان مقصدی الهام‌بخش، اصیل و پرجاذبه در پهنه گردشگری کشور خواهد درخشید.

شایان ذکر است جشنواره فرهنگی نوروزگاه گیسوم به شماره ثبت٢٠۵٢۴١٢٨۶ مورخ ٢٣ اردیبهشت‌ماه ١۴٠۵ در سطح استانی و در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.