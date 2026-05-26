به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین اختتامیه جشنواره ملی هنری «نسل امید» در تالار همایش‌های تلاش تهران برگزار شد. این رویداد که با شعار محوری «برای ایران جوان» و با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری شکل گرفته بود، پس از ماه‌ها رقابت در سطح استان‌ها، برترین‌های خود را در سطح ملی شناخت.

جشنواره «نسل امید» حاصل همکاری مشترک «معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری» و «معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان» بود که ابتدا به صورت غیرمتمرکز در ۳۱ استان کشور برگزار شد و در نهایت، برگزیدگان استانی در سطح ملی به میزبانی تهران به رقابت پرداختند.

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و علیرضا رحیمی دبیر شورای عالی جوانان و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ضمن حضور در این آئین، از آثار تولید شده در ۸ رشته تخصصی قدردانی کردند. سخنرانان این مراسم بر اهمیت جریان‌سازی هنری در راستای «جوانی جمعیت» و لزوم حمایت از هنرمندان متعهد تاکید کردند.

علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ضمن بیان اطلاعاتی در حوزه جمعیت شناسی اظهار کرد: ایران تا سال ۱۴۲۰ در فرصت طلاییِ «پنجره جمعیتی» قرار دارد؛ یعنی زمانی که جمعیت مولد بر جمعیت وابسته غلبه دارد. اگر در این فاصله ۱۵ ساله نتوانیم نرخ زاد و ولد را افزایش دهیم، هزینه‌های بهداشت و درمان در ساختار سالخورده آینده، کشور را در سراشیبی اقتصادی قرار خواهد داد.

وی هنر را به دلیل نفوذ عمیق عاطفی، موثرترین ابزار برای عبور از روش‌های سنتی و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها برای فرزندآوری دانست.

در ادامه بهمن عبدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، با ارائه گزارشی از ابعاد اجرایی این جشنواره توضیح داد: نسل امید بزرگترین حرکت تخصصی کشور در این حوزه بود که با مشارکت ۲۶ استان و حضور بیش از ۸ هزار هنرمند کلید خورد. دبیرخانه جشنواره شاهد ارسال ۵۵۰۰ اثر هنری بوده و در این مسیر، ۴۴ رویداد استانی و تولید ۱۴۰ اثر سفارشی فاخر با موضوع خانواده و جوانی جمعیت رقم خورده است.

معرفی برگزیدگان هنری «نسل امید» در سراسر کشور

در بخش اصلی مراسم، از برگزیدگان هشت رشته تخصصی که از نقاط مختلف جغرافیایی ایران خوش درخشیده بودند، به شرح زیر تجلیل شد:

داستانک: مصطفی ستاری (خراسان رضوی)، سارا شجاعی (کهگیلویه و بویراحمد)، فرشته محمدی (چهارمحال و بختیاری).

شعر: محمد قریشی (فارس)، امید خیاطی فرد (بوشهر)، قاسم بای (گلستان).

نمایشنامه: دنیا اسکندرزاده (تهران)، امیر رفیعی (کهگیلویه و بویراحمد)، زهرا یعقوبی مقدم (کرمان).

گرافیک: مهدی جهانبخش، زهره سادات طباطبایی و زهرا سادات ناظری (هر سه از استان اصفهان).

کاریکاتور: علی شعبانی (مرکزی)، سید محمد جواد طاهری (مازندران)، راضیه رزاقی (کرمانشاه).

عکس: زهره لک (تهران)، شبنم ملکی (کرمانشاه)، حسین بهرامی (مازندران).

فیلم کوتاه: راضیه (حنانه) سراجی (خراسان رضوی)، سجاد سلیمان نژاد (قم)، بنیامین ایثاری (کرمانشاه).

موشن‌گرافیک: خدیجه مظلوم (چهارمحال و بختیاری)، مهدی صدیقی (فارس)، میلاد محمدی (تهران).

بخش پایانی و ویژه این مراسم، به ترسیم آینده این حرکت فرهنگی اختصاص داشت. در انتهای برنامه، با حضور مسئولان و هنرمندان از پوستر دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» به صورت رسمی رونمایی شد.

این جشنواره با اهدای جوایز و عکس یادگاری هنرمندان در کنار مسئولان، به کار خود پایان داد تا گامی موثر در تولید محتوای فاخر با موضوع «خانواده و جوانی جمعیت» برداشته شود.