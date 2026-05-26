فرهنگستان علوم ایران به «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» موسوم به ایرن فویا متصل شد و با پیوستن این فرهنگستان، زنجیره اتصال فرهنگستان‌های چهارگانه به سامانه تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فرهنگستان علوم در زمره مؤسسات مشمول این قانون است که چند روز قبل در کنار دیگر دستگاه‌ها به سامانه iranfoia پیوست.

نهاد‌هایی مانند فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادب پارسی، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم به عنوان موسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که اکنون همه این فرهنگستان‌ها برای ارائه اطلاعات به شهروندان به این سامانه متصل شده‌اند.

فرهنگستان‌های چهارگانه ایران با وجود تنوع حوزه فعالیت، ترکیبی از چهره‌های فاخر و نخبگان علمی و هنری و ادبی کشور را در بردارد که نقش عالی‌ترین مجامع علمی و سیاستگذار را در حوزه‌های علمی، پزشکی و هنر ایفا می‌کند.

فرهنگستان علوم ایران هم با توجه به ماهیت این دسته از نهاد‌های علمی در توسعه دانش و بررسی وضعیت علمی کشور و انتشار کتب و مجلات، شفافیت عملکرد، انتشار و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات عمومی این مؤسسات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷، از جامع‌ترین قوانین حوزه شفافیت با سه آیین نامه اجرایی و با ۱۳ شیوه‌نامه مصوب حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تسهیل و رسمی کرده است.

تاکنون بیش از سه هزار دستگاه عمومی و خصوصی برای پاسخگویی به درخواست اطلاعات مردم در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شده‌اند.

شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه درخواست‌های خود را با مراجعه به سامانه iranfoia.ir ثبت و پیگیری کنند.