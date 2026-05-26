نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: حین مذاکرات باید همه قیود و حساسیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و مراقب فریب دشمنان و دوقطبی‌سازی جامعه باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی بر لزوم جلوگیری از اختلاف و الگو قرار دادن سیره حضرت علی (ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبیین فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علی (ع) توسط سخنرانان و فعالان فرهنگی، بیان داشت: بیان محاسن حضرت علی (ع) باعث می‌شود که انشقاق و اختلاف بروز نکند و لازم است بیش از پیش برای وحدت و همدلی تلاش کنیم، به ویژه در استانی مانند آذربایجان غربی که اقوام و پیروان ادیان توحیدی در کنار هم زندگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستار شد، دهه امامت و ولایت را فرصتی مغتنم برای تبیین و روشنگری پیرامون مذاکرات دانست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در ادامه، ذات شیطان را فریبنده خواند و گفت: انسان گاهی برای مذاکره ناگزیر است، اما باید همه قیود و حساسیت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا هم مردم آگاه شوند و هم این پیام‌ها به مسئولان منتقل گردد. دشمنان سعی می‌کنند در میز مذاکره سر ما کلاه بگذارند، پس باید هوشیار باشیم و ضمن تبعیت از رهبری معظم، مراقب باشیم که مذاکره جامعه را دوقطبی نکند.

وی با رد برخی باور‌ها مبنی بر مجبور کردن رهبر معظم انقلاب به صلح و مذاکره، اظهار داشت: وظیفه ما در هر شرایطی مشخص است و آن هم تبعیت از ولی امر است، چراکه ایشان وظیفه خود را در همه شرایط به خوبی می‌دانند.