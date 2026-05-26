پخش زنده
امروز: -
مدیر کل درمان بنیاد شهید، گفت: با توجه به تمهیدات انجامشده برای ارائه خدمات درمانی به ایثارگران، در حال حاضر هیچگونه مشکل جدی در حوزه خدمات بستری، سرپایی و دارویی این عزیزان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی، و ۳ هزار داروخانه، برای خدمترسانی به ایثارگران، گفت: با توجه به تمهیدات انجامشده برای ارائه خدمات درمانی به ایثارگران، در حال حاضر هیچگونه مشکل جدی در حوزه خدمات بستری، سرپایی و دارویی این عزیزان وجود ندارد.
فلاح با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه داروهای بیماران صعبالعلاج و داروهای خاص وجود ندارد، گفت:
فهرست مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد در سایت بیمه دی به نشانی www.dayins.com در دسترس است.
مدیر کل درمان گفت: ایثارگران معزز میتوانند برای تهیه داروهای خاص از طریق داروخانه سیزده آبان و هلال احمر اقدام کنند.
وی گفت: چنانچه ایثارگری در زمینه تهیه دارو با مشکل خاصی مواجه شود، میتواند از طریق تماس با شماره ۸۸۹۳۵۸۷۵ موضوع را با کارشناسان این ادارهکل در میان بگذارد و پیگیری لازم را انجام دهد.