به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثاق کریمی پاکدامن بیان کرد: یک واحد صنفی فروش مرغ کشتار روز، به‌رغم دریافت تذکرات مکرر، همچنان به عرضه مرغ‌های منجمد تاریخ‌گذشته و عدم رعایت ضوابط بهداشتی میکرد.

وی افزود: با توجه به تکرار تخلفات و بی‌توجهی متصدی به هشدار‌های کارشناسان، این واحد برای دومین بار و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان پلمب شد.

کریمی پاکدامن این اقدام را مصداق بارز «تهدید علیه بهداشت عمومی» برشمرد و اظهار داشت: در قالب طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی، بازرسان ما با رصد دقیق بازار، اجازه نخواهند داد سلامت سفره مردم بازیچه سودجویی افراد غیرمسئول شود. سلامت و امنیت غذایی جامعه خط قرمز قطعی ماست و با هرگونه اقدامی که این امنیت را خدشه‌دار کند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در پایان ضمن توصیه به شهروندان برای دقت در هنگام خرید، تصریح کرد: از همشهریان عزیز تقاضا می‌شود در زمان تهیه فرآورده‌های خام دامی، حتماً به مشخصاتی نظیر تاریخ تولید و انقضا، کد بهداشتی دامپزشکی و شرایط نگهداری محصول توجه کنند.

وی می گوید: سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی و برخورد فوری با تخلفات بهداشتی در سطح شهرستان است.