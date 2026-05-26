به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید مجیدی کارگردان سینما و تلویزیون به همراه رضا میرکریمی کارگردان و جواد نوروز بیگی تهیه‌کننده با حضور در منزل شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار، با هدف بررسی و واکاوی ابعاد شخصیتی و سیره عملی امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، به منظور تهیه و تولید پژوهش‌ها، مستند و مجموعه‌ای برای معرفی این شهید به نسل جوان جامعه، انجام شد.