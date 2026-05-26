به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب ایل‌بیگی، مدیرعامل موسسه سینماشهر در سفری دو روزه به استان خراسان رضوی به همراه عباس رحیمی معاون سینمایی موسسه سینماشهر، سوسن محمدزاده معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و برخی از مدیران و مسئولین استانی و شهری در جریان مراحل پایانی تجهیز، آماده‌سازی و ساخت پردیس سینمایی پدیده شاندیز قرار گرفت.

این بازدید در حالی صورت گرفت که مردادماه سال ۱۴۰۴ نیز مدیرعامل موسسه سینماشهر در سفری به استان خراسان رضوی و شهر شاندیز از مراحل ساخت پردیس سینمایی پدیده نیز دیدن کرده بود.

در بازدید روز گذشته که به همراه ناصر رویین‌تن، مالک و بهره‌بردار پردیس سینمایی شاندیز صورت گرفت، حبیب ایل‌بیگی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ویژه گردشگری در این شهر اظهار کرد: شهر شاندیز با توجه به فاصله اندکی که با مشهد مقدس دارد، از ظرفیت بسیار مناسبی برای میزبانی از گردشگران برخوردار است و افتتاح این پردیس سینمایی مجهز و مدرن در این منطقه تفریحی و گردشگری به شکل قابل‌توجهی می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی استان را ارتقا بخشد.

در ۵ خردادماه، ناصر رویین‌تن، بهره‌بردار این پردیس نیز با ارائه گزارشی از مراحل پایانی پردیس سینمایی پدیده شاندیز بیان کرد: پردیس سینمایی پدیده با ظرفیت و امکانات کم‌نظیر در سطح استان و کشور، در آستانه بهره‌برداری و افتتاح رسمی قرار دارد. این مجموعه فرهنگی-تفریحی با برخورداری از ۶ سالن سینمایی مدرن، هم‌اکنون در مرحله انجام تست‌های نهایی فنی قرار داشته و آماده میزبانی از مخاطبان است. همچنین عملیات تکمیل و تجهیز فضا‌های مشاع، ازجمله لابی، سالن‌های انتظار و بخش‌های خدماتی در حال انجام بوده و مراحل نهایی چیدمان و طراحی داخلی این بخش‌ها با هدف ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای شهروندان و گردشگران در دست اجراست.

پردیس سینمایی پدیده شاندیز به همت بخش خصوصی ساخته شده و توسط موسسه سینماشهر مورد حمایت قرارگرفته است.

پیش از سفر به شهر شاندیز، مدیرعامل موسسه سینماشهر با حضور در شهر مرزی درگز از مجتمع فرهنگی این شهرستان و همچنین در شهرستان قوچان نیز از پردیس چهار سالنه سینما پارک قوچان بازدید کرد.