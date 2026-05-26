عملیات اصلاح مسیر، زیرسازی و آسفالت جاده نجف‌آباد در محدوده ماسه شویی با همکاری شهرداری و راهداری به پایان رسید؛ مسیری که پیش‌تر به‌دلیل ناهمواری و دست‌اندازهای متعدد، موجب گلایه و بروز حوادث برای شهروندان شده بود.

اصلاح و آسفالت مسیر نجف‌آباد قزوین به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، عملیات اصلاح، زیرسازی و آسفالت مسیر نجف‌آباد در محدوده ماسه شویی با هدف رفع مشکلات تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور به پایان رسید.

این مسیر که پیش‌تر به‌دلیل وجود دست‌انداز‌ها و ناهمواری‌های متعدد موجب نارضایتی شهروندان و برخی حوادث رانندگی شده بود، پس از پیگیری‌های مردمی و انتشار گزارش رسانه‌ای، در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

در جریان اجرای این طرح، حدود ۲ هزار متر مربع از مسیر زیرسازی و آسفالت شد و نزدیک به ۳۰۰ تن آسفالت برای بهسازی آن مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان، عملیات اصلاح مسیر در حدود ۲۰۰ متر طول انجام شده است.

مسئولان راهداری اعلام کردند که از فردا نیز عملیات ایمن‌سازی، نصب علائم و تابلو‌های راهنمایی در این مسیر آغاز خواهد شد تا شرایط عبور و مرور برای شهروندان ایمن‌تر شود.