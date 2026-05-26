به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: با بهره برداری از واحد ۵۲ هزار تنی تولید خوراک دام و طیور در شهرستان باروق گام مهمی در خودکفایی و پایداری زنجیره تولید پروتئین استان برداشته میشود.
محمد رضا اصغری در بازدید از عملیات اجرایی این واحد صنعتی افزود: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۵۲ هزار تن خوراک آماده دام، طیور و پروتئین (مرغ مادری)، یکی از راهبردیترین طرح های منطقه محسوب میشود که با بهرهبرداری از آن، برای ۶۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین در ادامه سفر یکروزه به شهرستان باروق، در حالی که معاونین، مدیران ستادی و رؤسای ادارات تابعه و جمعی از مسولان شهرستانی وی را همراهی میکردند، از روند احداث سردخانه ۲ هزار تنی بالای صفر درجه در روستای «گلسلیمانآباد» بازدید کرد.
این طرح که با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و برای تکمیل عملیات اجرایی نیازمند ۶۰ میلیارد تومان اعتبار است، مجهز به واحد سورتینگ میوه ۴ هزار تنی نیز میباشد که علاوه بر تقویت زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال بیش از ۲۰ نفر از اهالی منطقه را فراهم میکند.
محمد رضا اصغری در جریان این بازدیدها با اشاره به نیاز مبرم شهرستان باروق به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بر پیگیری جدی جهت تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این دو طرح تأکید کرد.
در ادامه این بازدیدها، واحد پرورش بوقلمون گوشتی سه هزار قطعهای نیز مورد بازدید قرار گرفت. این طرح در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی برخوردار است و با بهرهبرداری از آن، برای ۲۸ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در جریان بازدید این طرح ها، ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود خاطرنشان کرد: با رفع موانع مالی، این طر حها در کمترین زمان ممکن به چرخه تولید و خدماترسانی به کشاورزان و دامداران منطقه اضافه خواهند شد تا با بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیاز شهرستان در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی، تأمین نهادههای دامی و توسعه تولیدات پروتئینی برطرف شود.