به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان فهرست بازیکنان ایران برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را مشخص کرد. ترکیب نهایی تیم نیز پیش از اعزام به هر هفته مسابقات اعلام خواهد شد.

اسامی بازیکنان معرفی شده در پست‌های مختلف به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی رمضانی و ایلشن داودی‌پور

قطر پاسور: علی حاجی‌پور، امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده و محسن دلاوری‌

دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین اسفندیار، علی حق پرست، مبین نصری، احسان دانش دوست، متین حسینی، علیرضا عبدالحمیدی و اسماعیل مسافر

مدافع میانی: محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی و متین احمدی

لیبروها: محمدرضا حضرت پور، آرمان صالحی، کمیل خجسته و حسین حاجی‌کلاته

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم ملی والیبال ایران روز شنبه نهم خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دیدار‌های دوستانه راهی برزیل خواهد شد. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو (دستیار)، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدی راد (مربیان به ترتیب حروف الفبا)، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمت‌پور (بدنساز) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.