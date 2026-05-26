چهار طرح هوشمندسازی در مصرف بهینه انرژی آب، فیبر نوری به طول ۲۱ کیلومتر، جایگزینی لامپ‌های کم مصرف به جای لامپ‌های رشته ای و پرمصرف و تعویض ۲۰ هزار الکتروموتور کولر‌های آبی استان یزد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این مراسم با بیان اینکه شهرک صنعتی جهان آباد میبد به عنوان پایلوت هوشمند سازی مصرف بهینه انرژی در کشور معرفی شده است، گفت: این حرکت نوآورانه نخستین بار در استان یزد و در شهرک صنعتی جهان آباد میبد اجرا می‌شود.

محمدرضا علمدار از مصرف بهینه به عنوان یکی از ویژگی‌های فرهنگ یزدی‌ها یاد کرد و افزود: این مساله امروز جنبه علمی به خود گرفته و هوشمندسازی در مصرف بهینه را در صنایع و شهرک‌های صنعتی وارد کردیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در استان تولید و به استان‌های همجوار هم کمک می‌کنیم. دستاورد این هوشمندسازی در مصرف بهینه، به رفع ناترازی‌ها در کشور کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شهرک صنعتی جهان آباد میبد هم گفت: در راستای بهینه سازی مصرف، به سمت هوشمند سازی رفتیم تا با کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌ها، افزایش سطح بهره وری و افزایش مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه پایدار درسطح کشور تاثیرگذار باشیم.

ماندگاری افزود: اگر بخش خصوصی و مردم میدان دار باشند و دولت هم تسهیلگری کند اتفاقات بزرگی رقم می‌خورد.

سالار آتش پر، مدیرکل دفتر پایش انرژی نیروگاه‌های ساتبا نیز بهینه سازی انرژی از اولویت‌های بزرگ در کشور خواند و اظهار داشت: اصلاح سیستم روشنایی و سیستم سرمایش از طریق جایگزینی الکتروموتر‌های کولر‌های آبی از نظر اقتصادی هم شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کرده که قابل تعمیم به سراسر کشور است.