به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجاج ایرانی در فضای آکنده از معنویت عرفات، با قرائت دعای پرفیض عرفه و نیایش در پیشگاه الهی، برای سلامتی، وحدت امت اسلامی، آرامش، رفع گرفتاری‌های مسلمانان جهان و تعجیل در فرج صاحب الزمان (عج) دعا کردند.

مراسم دعای عرفه بعد از ظهر امروز ۵ خرداد، در چادر بعثه مقام معظم رهبری و چادر‌های زائران ایرانی در صحرای عرفات آغاز شد و تا هنگام غروب آفتاب ادامه داشت.

حضور پرشور حاجیان، قرائت دسته‌جمعی دعا و فضای معنوی حاکم بر عرفات، جلوه‌ای ویژه از بندگی و همدلی مسلمانان را به نمایش گذاشت.

مراسم دعای عرفه در صحرای عرفات با نوای حجت الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر، حاج حمید رمضانپور و حاج حسن شالبافان قرائت شد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام والمسلیمن نواب سرپرست حجاج ایرانی، آقایان علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض، حسن زرنگار سرکنسول ایران در جده و جمعی از معاونان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت حضور داشتند.