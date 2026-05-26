پخش زنده
امروز: -
اکبر عبدی پس از بهبود شرایط جسمیاش از بیمارستان مرخص شد.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دختر این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون به اعلام این خبر گفت، پدرش امروز سهشنبه پنجم خردادماه با بهتر شدن حالش از بیمارستان مرخص شده است.
اکبر عبدی از حدود ۲۰ روز قبل بر اثر سکته قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد و با طی شدن مراحل درمانی امروز از بیمارستان ترخیص شد.
این بازیگر ۶۶ ساله از دهه ۱۳۵۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرد و تاکنون نقشهای ماندگاری را در سینما ثبت کرده است.
فیلمهای «مردی که موش شد»، «اجاره نشینها»، «گراند سینما»، «هنرپیشه»، «مادر»، «دزد عروسکها»، «ای ایران»، «سفر جادویی»، «دلشدگان»، «مرد آفتابی»، «قاعده بازی»، «اخراجیها» و «خوابم میآد» تنها بخشی از حدود ۸۰ فیلم سینمایی این بازیگر است.
«محله بروبیا»، «محله بهداشت»، «باز مدرسهم دیر شد»، «امام علی (ع)»، «به سوی افتخار»، «زیر آسمان شهر»، «معصومیت از دست رفته»، «شوق پرواز» و «در چشم باد» از جمله سریالهای معروف اکبر عبدی است.