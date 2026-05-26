به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در کارگروه مدیریت مصرف انرژی آذربایجان شرقی وضعیت حجم ورودی آب به مخازن سد‌های استان و میزان پر شدن سد‌ها بررسی و اعلام شد ۷۵ درصد مخازن سدهای استان پر شده است بیشترین پرشدگی سدها مربوط به نهند، علویان، قلعه چای، زنوز، کلقان و سهند است.

بیشترین بارندگی‌ها در سال آبی امسال مربوط به مراغه و کمترین مربوط به خداآفرین و جلفاست.

فرشی مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه بر تامین آب و برق مردم استان در تابستان امسال تاکید کرد و گفت: افتتاح رینگ شرقی تبریز تا شهریور ماه و حل مشکل برق مخزن ۱۰۰ هزار تبریز از اولویت‌های این کارگروه است.