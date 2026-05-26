به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت‌ حیدریه گفت: در پی دریافت گزارش‌ هایی مبنی بر احتکار مقادیر قابل‌ توجهی روغن خودرو توسط فردی در یکی از انبارهای شهرستان موضوع به ‌طور ویژه در دستور کار ضابطان دستگاه نظارتی قرار گرفت.

مجتبی شجاعی امروز در حاشیه بازدید از جایگاه‌ های عرضه سوخت تربت‌ حیدریه افزود: بر این اساس مأموران پلیس امنیت با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تربت‌ حیدریه بعد از انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی قضایی در بازرسی از انبار یادشده ۲۰ هزار لیتر روغن خودرو با برندهای مختلف که به‌ صورت غیرقانونی انبار شده‌ بود را کشف و ضبط کردند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی منطقه تربت‌ حیدریه یکی از مناطق ۳۷ گانه این شرکت در کشور است که دارای چهار ناحیه مشتمل بر ۱۰ شهرستان تربت‌ حیدریه، مه‌ ولات، زاوه، خواف، رشتخوار، کاشمر، خلیل‌ آباد، کوهسرخ، گناباد و بجستان است.

این منطقه دارای ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت مایع گاز طبیعی، سه فروشندگی سکودار و ۱۲ فروشندگی فرآورده‌های نفتی معمولی، ۹ باب تاسیسات گاز مایع و همچنین ۳۳ باب جایگاه عرضه گاز طبیعی با ۱۴۳ نازل فعال است.

همچنین منطقه تربت‌ حیدریه دارای ۸۸۴ مصرف کننده عمده، هشت هزار و ۸۰۰ مصرف کننده جزء، ۶۹ کارخانه و صنایع تبدیلی، ۱۴۱ معدن (۷۵ معدن فعال) است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌ حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.