به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماز عید سعید قربان فردا چهارشنبه ششم خرداد در مسجدجامع سنندج به امامت ماموستا فایق رستمی امام جمعه شهرستان سننــــدج و نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اقامه می‌شود

بر اساس این اطلاعیه مکان اقامه نماز صحن قدیم مسجدجامع و زمان آغاز آن ساعت ۷ صبح اعلام شده است

هچنین فردا در مهدیه سنندج نیز نماز عید قربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان اقامه می‌شود

شروع برنامه با تلاوت قرآن کریم و پخش دعای‌های خاص عید قربان از ساعت ۷ صبح خواهد بود

از عموم مردم دعوت شده در این مراسم معنوی شرکت کنند.