فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: تمام بخش‌های فراجا با محوریت تأمین امنیت، مدیریت ترافیک، خدمات گذرنامه و همکاری با دستگاه‌های امدادی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در جلسه قرارگاه اربعین در مرز مهران گفت: مأموریت اربعین یکی از بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی، امنیتی و خدماتی کشور است و همه بخش‌های فراجا باید با آمادگی کامل در این عرصه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به بازدید انجام شده از پایانه‌های مرزی مهران و چیلات در شهرستان دهلران، افزود: هدف اصلی این سفر، ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های عمرانی، فنی، پشتیبانی، امنیتی و ترافیکی در مرز‌های اربعینی و همچنین بررسی وضعیت مرز چیلات برای خدمات‌رسانی به زائران بود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا تأمین امنیت زائران را نخستین و مهم‌ترین مأموریت پلیس در اربعین دانست و تصریح کرد: پلیس‌های تخصصی از جمله سازمان اطلاعات، پلیس آگاهی، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت عمومی، پلیس پیشگیری و مرزبانی هر کدام بخشی از مسئولیت تأمین امنیت زائران را بر عهده دارند و باید طرح‌ریزی‌های لازم را از هم‌اکنون انجام دهند.

سردار شرفی با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران، افزود: پلیس راهور موظف است با اجرای طرح‌های ویژه، نسبت به روان‌سازی ترافیک، پیشگیری از تصادفات، واکنش سریع در حوادث و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها اقدام کند تا زائران در امنیت و آرامش تردد داشته باشند.

وی خدمات گذرنامه را از وظایف اختصاصی فراجا عنوان و تصریح کرد: از مرحله برآورد، چاپ و توزیع گذرنامه تا تحویل آن به زائران، تمامی اقدامات باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به تعاملات مرزی با کشور عراق، افزود: مرزبانی و سایر بخش‌های مرتبط باید از هم‌اکنون جلسات هماهنگی و تعاملی خود را با طرف عراقی برای تعیین تکلیف اسناد مسافرتی، سامانه‌ها و تردد‌ها آغاز کنند.

وی درباره مرز چیلات گفت: در شرایط فعلی زیرساخت‌های لازم برای تردد مسافری در این مرز فراهم نیست و فراجا برای تردد گسترده زائران در اربعین امسال در این مرز آمادگی عملیاتی ندارد، اما در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، پلیس آماده است تا خدمات انتظامی و گذرنامه‌ای را به زائران ارئه دهد.

سردار شرفی بر ضرورت ساماندهی موکب‌ها، دستفروشان، اصلاح وضعیت میدان اربعین و تکمیل پروژه‌های عمرانی و حفاظتی در مرز مهران تأکید کرد و افزود: تمامی معاونت‌ها و رده‌های تخصصی موظف هستند طرح جامع مأموریت اربعین را در سریع‌ترین زمان ممکن تدوین و اجرا کنند.

وی با قدردانی از تلاش فرماندهان، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های همکار گفت: همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌ها، مأموریت بزرگ اربعین حسینی امسال نیز با موفقیت، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.