به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «قرار» نمایش فیلم کوتاه که برای اولین بار به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه بهمن سبز و پخش آن راه‌اندازی شده است، در سینما‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

بر این اساس ۲۸ سینما در ۲۷ شهر به زودی اکران سه فیلم کوتاه منتخب را با زمان‌بندی مشخص آغاز خواهند کرد.

تهران (بهمن و مهرشاهد)، مشهد (مهر کوهسنگی)، شیراز (امین تارخ)، اصفهان (پردیس ساحل)، یزد (خلیج فارس)، تبریز (۲۹ بهمن)، ارومیه (مهر)، کاشان (بهمن)، شهرکرد (بهمن)، اهواز (ساحل)، آبادان (کیهان)، دزفول (مهر و مادر)، ساری (سپهر)، سبزوار (پردیس سینمایی مهر)، بیرجند (بهمن)، کرج (هجرت)، زنجان (بهمن)، شاهرود (مهر)، رشت (سپیدرود)، قزوین (بهمن)، بروجرد (فلسطین)، خرم آباد (استقلال)، سنندج (بهمن)، کرمانشاه (آزادی)، گرگان (عصر جدید)، همدان (مهر) و ملایر (بهمن) شهر‌ها و سالن‌های سینمایی آنها هستند که میزبان سینماگران و سینمادوستان در اولین اکران فیلم کوتاه «قرار» خواهند بود.

این اکران که سینمای کوتاه را دارای سانس‌های اختصاصی و چرخه اکران می‌کند، شامل باکس‌هایی با مدت زمان ۶۰ تا ۷۵ دقیقه و در سانس‌هایی مشخص است و در روز‌های آتی عناوین فیلم‌ها و جزئیات آن اعلام خواهد شد.