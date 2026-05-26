تخصیص ۳۰۰ هکتار از اراضی پیشنهادی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو برای استقرار مرکز لجستیک مرزی بازرگان قطعی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تحقق اهداف راهبردی کشور در حوزه ترانزیت و تسهیل تبادلات تجاری با اوراسیا، مکانیابی مرکز لجستیک مرزی بازرگان در محدوده منطقه آزاد ماکو با تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور، نهایی شد.
در چهاردهمین نشست آنلاین ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد مراکز لجستیک کشور با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد، طرح پیشنهادی این سازمان برای احداث مرکز لجستیک مرزی بازرگان مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اکثریت اعضا به تصویب رسید.
اختصاص ۳۰۰ هکتار زمین برای جهش لجستیکی در مرز بازرگان
بر اساس مصوبه این ستاد و با تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات حاکم، تخصیص ۳۰۰ هکتار از اراضی پیشنهادی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو به عنوان سازمان مسئول، جهت استقرار مرکز لجستیک مرزی بازرگان قطعی شد.
این تصمیم که گامی مهم در تقویت زیرساختهای صنعتی و زنجیره تأمین کشور محسوب میشود، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی ترانزیت کالا خواهد داشت.
تأکید بر نقش کلیدی بازرگان در تجارت با اوراسیا
در این نشست، ظرفیتهای بیبدیل منطقه آزاد ماکو و برنامههای توسعهای مرکز لجستیک بازرگان بهویژه در حوزه تبادلات تجاری با اوراسیا تبیین شد. مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست شورایعالی مناطق آزاد، ضمن قدردانی از هماهنگیهای صورتگرفته با وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: تصویب این مکانیابی، فرصتهای لجستیکی کشور را به شکل قابلتوجهی ارتقا داده و زمینه ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی را بیش از پیش فراهم میسازد.
تکلیف سازمان منطقه آزاد ماکو برای جذب سرمایهگذار
مطابق با مصوبات این جلسه، سازمان منطقه آزاد ماکو موظف شد تا با جدیت نسبت به شناسایی و جذب فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در اراضی مذکور اقدام نموده و گزارش عملکرد فصلی خود را جهت پایش روند پیشرفت پروژه به دبیرخانه ستاد مراکز لجستیک کشور ارسال نماید.
وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک مراکز لجستیک مرزی در تسهیل فرایندهای تجاری، خواستار تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایهگذاران و عملیاتی شدن این مراکز در کوتاهترین زمان ممکن شد.
تصویب مرکز لجستیک بازرگان، بهعنوان یکی از مهمترین مصوبات حوزه مناطق آزاد، نقطه عطفی در توسعه اقتصادی شمال غرب کشور و بهبود کیفیت خدمات ترانزیتی در معبر ورودی بازرگان به شمار میرود.