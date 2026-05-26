سه طرح عمرانی از جمله سوله مدیریت بحران و ایستگاه آتش نشانی در اراک بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی سه طرح عمرانی و خدمات رسانی شهرداری اراک به بهره برداری رسید.
این طرحها شامل ساختمان شهرداری منطقه ۲، ایستگاه آتش نشانی کوی کوثر و ساختمان اداری سوله مدیریت بحران شهرداری اراک بود که با حضور جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.
علیرضا محمودی شهردار اراک با بیان این مطلب به خبرگزاری صداوسیما گفت: برای احداث دو ساختمان شهرداری منطقه دو و مدیریت بحران و تجهیز این طرحها و تجهیزات آتش نشانی ایستگاه کوی کوثر بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
علی عسگری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم گفت: برای تامین زمین و احداث ایستگاه آتش نشانی کوی کوثر که با هدف ارتقا ایمنی و خدمت رسانی به ساکنان این منطقه احداث شده، بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.