آیین تجلیل از مدیران روابط عمومی ۱۲ دستگاه برتر استان با حضور استاندار ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ از ابتدای سال ۱۴۰۴، دو بخش همزمان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه، ۱۲ دستگاه به عنوان روابطعمومی برتر انتخاب شدند، همچنین در حوزه جنگ تحمیلی سوم، ۸ دستگاه رتبههای برتر را کسب کردند.
بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی و فرمانداریهای استان، روابط عمومی صدا و سیمای ایلام در شاخصهای «جنگ رمضان»، «نهادهای امنیتی» و «اربعین» مورد تقدیر قرار گرفت.
این ارزیابیها در چهار بخش «شاخص جنگ رمضان و اربعین»، «رتبههای برتر عملکرد سال ۱۴۰۴»، «روابط عمومیهای شایسته تقدیر» و «فرمانداریهای برتر» بودند که روح الله بختی مسئول روابط عمومی مرکز تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این آیین با قدردانی از نقش روابط عمومیها به عنوان حلقه اتصال مردم و نهادها گفت: روابطعمومیها میتوانند کانون ایدهپردازی خلاقانه باشند، امروز یکی از مهمترین برنامههای دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم است و همین مسئولیت حوزه رسانه و روابطعمومی را سنگینتر میکند.