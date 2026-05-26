نسخه خطی تبصرة الاعیاد با قدمت ۳۴۲ سال با محوریت اعیاد مذهبی از جمله عید قربان و آداب آن در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی امروز در آیین رونمایی این نسخه کهن گفت: تبصرة الاعیاد به زبان فارسی و به‌ خط نستعلیق در ۶۰ ورق ۱۸ سطری نوشته شده و در مرکز نسخ خطی این کتابخانه نگهداری می‌ شود.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: این کتاب تالیف فضل علی بیگ بن شاهوردی از شاگردان علامه مجلسی و از علمای قرن ۱۲ قمری است. این مؤلف، نسخه حاضر را به شاه سلیمان صفوی تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه این نسخه در سال ۱۱۰۵ قمری کتابت شده است، افزود: از این اثر منحصر به‌ فرد تنها یک نسخه در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی وجود دارد.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ ها با دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.

آیین رونمایی از نسخه خطی تبصرة الاعیاد در دویست و نود و یکمین برنامه سه‌ شنبه‌ های علمی و فرهنگی آستان قدس در کتابخانه مرکزی حرم رضوی برگزار شد.