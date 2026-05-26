\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0646\u0648 \u0648\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0622\u062f\u0627\u0628 \u0648\u0631\u0633\u0648\u0645 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0639\u06cc\u062f \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n