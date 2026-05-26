به گزارش خبرگزاری صداوسیما، . شبکه امید با ۸۰ روز پخش برنامه «هیس‌طوری»، ۲۴۰۰ دقیقه محتوای جذاب را برای بازخوانی پرونده استعمار پخش کرد تا ثابت کند تاریخ می‌تواند برای نسل امروز از همیشه زنده‌تر باشد.

«هیس‌طوری» به جای اینکه وقایع را صرفا مرور کند، تلاش می‌کند با پیوند زدن حقایق تاریخی به اتفاقات جاری، به پرسش‌های روز مخاطبان پاسخ دهد. این برنامه با پخش منظم ۳۰ دقیقه در ۸۰ روز توانسته است به خروجی خیره‌کننده ۲۴۰۰ دقیقه تحلیل و آموزش دست یابد که نشان‌دهنده وزن بالای این برنامه در جدول پخش شبکه امید است که توانسته بستری تعاملی برای آشنایی با مفاهیم استعمارستیزی ایجاد کند. این حضور مستمر تلویزیونی، نقش کلیدی در همراهی و جذب مخاطبان به این جریان فرهنگی داشته است.