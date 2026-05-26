پخش زنده
امروز: -
در نشست روسای نهادهای علم و فناوری سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، حملات به مراکز علمی و دانشمندان ایران محکوم و بر همکاریهای علمی و فناورانه میان کشورهای عضو تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفته اول خرداد ۱۴۰۵، پایتخت قرقیزستان میزبان نشست روسای نهادهای علم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. این نشست با حضور نمایندگانی از ایران، بلاروس، هند و پاکستان در بیشکک برگزار شد.
در این گردهمایی، شرکتکنندگان به بررسی راهکارهای توسعه علم و فناوری و چگونگی تقویت همکاریهای بینالمللی پرداختند.
در این نشست، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای علمی کشورمان و ترور جمعی از دانشمندان، استادان و پژوهشگران، خواستار موضعگیری قاطع و محکومیت صریح این اقدامات از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شد.
وی همچنین با تشریح دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری، بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاریهای متقابل در این عرصه تأکید کرد.
صدور بیانیه پایانی با تأکید ایران
یکی از دستاوردهای مهم این نشست، گنجاندن بندی در بیانیه پایانی مبنی بر محکومیت حمله به زیرساختهای علم و فناوری بود که با پیگیری و تأکید نماینده ایران محقق شد.
پیگیری همکاریهای دوجانبه در دیدارهای جانبی
در حاشیه این نشست، دیدارهای دوجانبهای با مقامات کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان برگزار شد. در این ملاقاتها، راههای گسترش روابط و همکاریهای علمی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرف ایرانی بر آمادگی خود برای امضای تفاهمنامههای همکاری و راهاندازی مراکز نوآوری مشترک تأکید کرد.
بازدید از پارک علم و فناوری قرقیزستان
معاون سیاستگذاری و توسعه معاون علمی رئیسجمهور در سفر خود به قرقیزستان، از تنها پارک علم و فناوری این کشور که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال است، بازدید کرد.
همچنین، نشستی با سفیر ایران در قرقیزستان برگزار شد که در آن بر اهمیت راهبردی کشورهای آسیانه میانه و ضرورت تقویت روابط با این منطقه، به ویژه با کشور تاجیکستان به دلیل اشتراکات زبانی و فرهنگی، تأکید شد.