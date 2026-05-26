رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در نشست رؤسای مراکز حراست قطبهای یک و دو کشور، امنیت را خروجی اصلی حراست دانست و بر لزوم نگاه آیندهپژوهانه و تدوین سناریوهای مدیریتی برای عبور موفق از بحرانها و آغاز پرقدرت سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سیدمجتبی هاشمی در نشست رؤسای مراکز حراست قطبهای یک و دو کشور که به میزبانی مجتمع آموزشی ـ رفاهی شهمیرزاد برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام عرفه و عید سعید قربان اظهار داشت: محصول اصلی کار حراست، تولید امنیت است و این آرامش درونی، بسترساز حرکت دقیق سازمان برای پیشبرد اهداف عالیه تعلیم و تربیت به شمار میرود.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سخنان خود با قدردانی از میزبانی شایسته استان سمنان و اشاره به توانمندیهای مدیریتی قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش این استان، تصریح کرد: مدیریت در سطوح کلان نیازمند سیاستگذاری دقیق و بررسی مستمر نتایج است و مدیران موفق با بهرهگیری از خلاقیتهای فردی و تکمضرابهای مدیریتی، انسجام و انگیزه تیم را ارتقا میدهند که این نگاه وسیع و روحیه کار تیمی در استان سمنان بهخوبی نمایان است.
هاشمی با تشریح شرایط پیچیده و بحرانهای اخیر کشور از جمله جنگ، ناآرامیها و فقدان رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: در این شرایط سخت تاریخی، انتخاب سریع و شایسته رهبر جدید، قدرت و انسجام ساختارهای نظام جمهوری اسلامی را به اثبات رساند و حضور حماسی مردم در کنار عملکرد درخشان و بیبدیل نیروهای نظامی در برابر هجمههای همهجانبه، برگ زرین دیگری در تاریخ مقاومت کشور ثبت کرد.
وی عملکرد مجموعه آموزش و پرورش در این ایام پرالتهاب را جهادی خواند و افزود: در روزهایی که دشمن با زیر پا گذاشتن تمام معاهدات بینالمللی، امنیت جامعه و حتی مدارس ما در مناطقی چون میناب را هدف قرار داده بود، با تلاش شبانهروزی همکاران، هیچ خدمتی در آموزش و پرورش متوقف نشد؛ از صدور بهموقع احکام و پرداخت حقوق تا استمرار آموزش در سختترین شرایط، نشاندهنده پویایی این مجموعه عظیم است.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت نگاه آیندهپژوهانه و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: برای مدیریت کلان مسائلی چون ساماندهی نیروی انسانی، اجرای موفق پروژه مهر و تأمین و توزیع ۱۵۴ میلیون جلد کتاب درسی در شرایط تحریمی فعلی، تدوین سناریوهای چندگانه و جایگزین الزامی است تا با پیشبینی تمام احتمالات، هیچ کلاسی در سال تحصیلی جدید بدون معلم نماند.
هاشمی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانشآموز، بهویژه همکارانی که در مسیر تأمین امنیت نظام آموزشی جان خود را فدا کردند، از همراهی مستمر مدیران و مردم قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با برنامهریزی دقیق و ارادهای جهادی، سال تحصیلی آینده با کمترین دغدغه آغاز شود.