به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ همچنین این مراسم با حضور گسترده مردم در بیش از ۴۰ بقعه متبرکه هرمزگان برگزار شد.

روز عَرَفَه ۹ ذی‌الحجه، یک روز پیش از عید قربان از روز‌های پرفضیلت سال که روایات بسیاری آن‌را به عنوان روزی ویژه برای بخشایش گناهان و استجابت دعا معرفی کرده‌اند.

در منابع روایی اعمالی برای آن برشمرده‌اند که بافضیلت‌ترین آنها دعا و استغفار است. زیارت امام حسین (ع) و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است. بنابر فقه شیعه، حج‌گزاران باید از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند.

عرفه روزی است متفاوت در تقویم مناسبت‌های اسلامی؛ روزی که بندگان مؤمن، دل از زمین برمی‌گیرند و با تمام وجود رو به آسمان می‌سپارند.

عرفه، روز شناخت، توبه، خودسازی و عبودیت است؛ فرصتی استثنایی برای انسان که در میان غوغای دنیا و هیاهوی زندگی، بار دیگر خود را بازیابد و در آستان پروردگار خویش، سر تسلیم و بندگی فرود آورد.

سیدالشهدا (ع)، در این روز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ دعایی که نه‌فقط یک نیایش، بلکه مدرسه‌ای است از شناخت خدا، فهم انسان، تأمل در آفرینش و طلب بندگی خالصانه. همین دعا، خود دلیلی روشن بر عظمت و ظرفیت تربیتی این روز بزرگ است.