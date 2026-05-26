معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای، چگونگی ادامه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم را در پی ابلاغیه وزارت عتف و با توجه به شرایط عمومی کشور و شرایط اختصاصی این دانشگاه اعلام کرد.

جزئیات آموزش حضوری و امتحانات ارشد و دکتری دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه اعلام کرد: نظر به ابلاغیه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ معاون آموزشی وزارت عتف مبنی بر لزوم تمهیدات و اقدامات لازم برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی حضوری و با عنایت به شرایط عمومی کشور و شرایط اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی از جمله آسیب‌های جدی ناشی از حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی در خلال جنگ رمضان نسبت به چگونگی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تصمیمات ذیل اتخاذ و ابلاغ می‌شود.

۱- تمام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه از تاریخ شنبه ۱۶ خرداد به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. امتحانات پایان‌ترم نیز به‌صورت حضوری خواهد بود.

۲- فعالیت‌های آموزشی در مقطع کارشناسی از جمله امتحانات پایان‌ترم به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

۳- به علت تخریب بخش عمده‌ای از ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه در این تجاوزات وحشیانه و کمبود امکانات خوابگاهی فقط آن دسته از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که در دوره روزانه ثبت‌نام کرده و سر ترم آنها فعال است مجاز به درخواست اسکان در خوابگاه است.

۴- با توجه به وقفه آموزشی ناشی از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و ابلاغیه وزارت عتف مبنی بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ برگزاری امتحانات با تاخیر از ۱۳ تیر ماه و مطابق برنامه اعلامی در سامانه بهستان برگزار می‌شود.

۵- در صورت تشخیص اساتید، امکان برگزاری کلاس‌های جبرانی در بستر LMS فراهم است و انتظار دارد سرفصل‌های آموزشی با بهره‌مندی از امکانات آفلاین یا آنلاین این سیستم به‌صورت کامل ارائه شود.

۶- ارزیابی نهایی درس، ترکیبی از فعالیت‌های کلاسی_فعالیت‌های تکمیلی، امتحان پایان ترم و صلاحیت تشخیصی استاد درس تعیین و لحاظ می‌شود و کلیه دانشجویان ثبت‌نام شده در درس مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم هستند.