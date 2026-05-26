به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرگل صحاف مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در جریان بازدید مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از شیرخوارگاه احسان تبریز با بیان اینکه نگهداری از کودکان بی سرپرست جزو وظایف سازمان بهزیستی است گفت:بهزیستی استان دارای ۲۳ مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در سطح استان است که ۲۳۸ کودک در آنها نگهداری می‌شوند.

نقی زهی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه قدردانی از تلاش‌های مراقبان فرزندان این مرکز وظیفه اصلی همه است گفت: تلاش‌های شما جزو خیراتی است که در زندگیتان با آن مواجه هستید و قطعا اجر آن نزد پروردگار متعال محفوظ است.

وی خطاب به دست اندرکاران نگهداری از کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه احسان گفت: بدانید در کنار شما هستیم و تمامی توان خود را برای حمایت از تلاش‌های شما به کار خواهیم گرفت و مشکلات موجود را مرتفع خواهیم ساخت.